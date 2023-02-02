一名黃姓男子不滿吳姓前妻與江姓男子外遇，去年3月便在臉書張貼一段文章，以藏頭詩的方式辱罵吳女與江男為狗東西，遭到2人控告妨害名譽。新竹地院審結，依犯公然侮辱罪，處罰金4千元，得易服勞務4天。可上訴。

判決書指出，黃姓男子與吳姓女子曾為夫妻，因不滿吳女與江姓男子發生婚外情，便於2022年3月初某日間，在住處以手機在臉書發文，張貼內容稱，「烏雲密佈罩滿天、淑女已變惡婆娘、芬芳氣息已逝去、江水一去不復返、欲求不滿禮義廉、揮別陰霾重新起、是否公道在人心、個人作孽個人擔、苟且偷生受委屈、東山再起浴火生、西方極樂由他去」等語，以藏頭詩辱罵吳女與江男為狗東西，讓2人氣得控告黃男妨害名譽。

新竹地院審理時，法官認為黃男的行為已經涉犯公然侮辱罪，黃男僅因與吳女、江男有嫌隙，便在多數人得以共見共聞的臉書頁面上，以藏頭詩的方式辱罵對方，絲毫不尊重其名譽，考量黃男犯後認罪等一切情狀，依犯公然侮辱罪，處罰金4千元，得易服勞務4天。可上訴。