相較於Intel面臨產業衰退逆風及市佔流失，財報及營運展望不佳，AMD於31日公布2022年第4季財報遠優於市場預期，2022年第4季營收為56億美元，毛利率為43%，營業損失為1.49億美元，淨利2100萬美元，稀釋後每股收益0.01美元；以非美國一般公認會計原則(non-GAAP)計算，毛利率為51%，營業利益為13億美元，淨利11億美元，稀釋後每股收益則為0.69美元；2022會計年度全年營收則為236億美元，毛利率為45%，營業利益為13億美元，淨利13億美元，稀釋後每股收益0.84美元。以non-GAAP註1計算，毛利率為52%，營業利益為63億美元，淨利55億美元，稀釋後每股收益3.5美元。

就各業務來看，超微資料中心伺服器成長亮眼，年增幅度高達42%，顯示AMD在伺服器市場攻城掠地有成，雖然AMD指出，由於雲服務客戶的庫存水位拉升，2023年第1季資料中心營收將下滑，但公司亦預期，資料中心市場將於下半年轉強，為資料中心伺服器產業捎來暖意。

AMD預期，2023年第1季營收約為53億美元，上下波動3億美元，年下降率約10%。AMD預期客戶端和遊戲事業群業務將較去年同期下降，部分被嵌入式與資料中心事業群業務的增長所抵消，2023年第1季non-GAAP毛利率約為50%，AMD預期，PC市場業務將在本季觸底，資料中心業務將持續有斬獲，帶動今年營運成長。

法人認為，AMD釋出正向看法，為嘉澤、健策、金像電、金居等AMD供應商及資料中心相關廠商今年營運注入強心針。

嘉澤2022年合併營收271.18億元，年成長26.82%，嘉澤預估，今年第1季是營運谷底，全年營收有望逐季成長創新高，去年前3季伺服器產品營收佔比約30%，伺服器佔比可望進一步推升。

健策2022年合併營收為120.31億元，年增36.71%，創下歷年新高，隨著兩大伺服器平台產品及IGBT等出貨逐步放量，健策預估，第1季合併營收可望創下歷年同期新高，今年營運有望逐季成長，由於新平台產品ASP及毛利率優於前一代，有助於健策獲利同步創高。

去年伺服器產品約占金居營收比重約15%，隨著應用於AMD及Intel新平台RG 312產品分別於去年12月及今年1月開始小量出貨，金居預估，今年伺服器產品占比上看30%，全年營運可望逐季成長，業績將優於去年。