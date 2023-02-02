美媒先前報導，新上任的美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）預計今年春天訪問台灣，昨（1）日麥卡錫被記者問道如何回應北京警告不要訪台時，他僅表示：「我不認為中國能告訴我能去哪裡。」

"I don't think China can tell me where I can go at any time, at any place." - @SpeakerMcCarthy on Communist China telling him not to visit Taiwan. pic.twitter.com/hTsCB2mswP — House Republicans (@HouseGOP) February 1, 2023

麥卡錫昨日前往白宮，與美國總統拜登就政府違約問題與預算進行長達1小時的協商，這是麥卡錫正式擔任眾議院議長後，兩人首度長談。

美國媒體「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）報導，會後麥卡錫除了表示對美國避免政府違約的情況感到樂觀以外，也被問及如何回應中國大陸警告他不要訪台，他僅表示：「我不認為中國能告訴我，任何時候、任何地點我能去哪裡。」

Asked about Beijing’s warning not to travel to Taiwan, @SpeakerMcCarthy says “I don’t think China to tell me where to go at any time.” — Philip Melanchthon Wegmann (@PhilipWegmann) February 1, 2023

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）23日援引官員說法指出，麥卡錫預計今年春天的某個時間點訪問台灣，五角大廈正為他的台灣行做準備。

據美國之音報導，針對麥卡錫可能訪問台灣的消息，中國大陸外交部發言人毛寧1月30日以未指名的方式呼籲麥卡錫勿訪台，她表示，「我們敦促美國某些人士恪守一個中國原則」，「停止做任何違反國際關係基本準則的事情。」