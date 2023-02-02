大陸前奧運跳水金牌「跳水王子」田亮雖已淡出體壇，但他的愛女田雨橙卻繼承了他優秀的運動基因，在大陸網壇逐漸嶄露頭角，近日更傳出田雨橙獲得外卡，將受邀參加ITF的新加坡青少年錦標賽，正式進軍國際網壇。
田雨橙在大陸早就享有超高人氣，爸爸田亮曾在2013年和2016年帶著她參加2季的知名實境節目《爸爸去哪兒》，當時田雨橙以藝名「森碟」出道，甜美的外表圈了不少粉絲，更因此獲得「國民閨女」的封號。
田雨橙從小就展現出不俗的網球天賦，而田亮也是全力支持，不僅為她聘請外籍教練，也接受過不少世界網壇名將的指導，即將年滿15歲的她，這次參加ITF，也是國際網球聯合會的新加坡青少年冠軍賽J30，主要是為了選拔出國際優秀的青少年網球選手，算是正式展開職業網球生涯。
而在贏得首站勝利後，田雨橙被拍到沒有去歡慶比賽結束，反而是回到練習場地繼續訓練，這也讓不少網友稱讚她太自律了，已然有職業選手的素養了。鏡頭下的她，穿著簡約的白T搭配黑色運動短褲，扎著一個青春俏麗馬尾，被大家盛讚「潛力無限的星二代」。
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