張姓整形名醫5年前涉嫌利用醫美診所女顧問酒醉後，將她帶到飯店內加以性侵，去年最高法院認定他無悔意反指被害人主動獻身，依乘機性交罪將他判刑4年定讞，張入獄後否認犯罪，聲請再審及停止刑罰執行，台灣高等法院認為他提的理由，不足以動搖原確定判決事實之認定，裁定駁回聲請。可抗告。

檢方指控，2018年1月12日晚上張男邀請他診所的女諮詢顧問到餐廳內吃飯及喝酒，之後再轉往一家酒窖品酒續攤，她因陸續飲用香檳、紅酒、白酒等酒類，因酒醉致意識模糊趴在桌上，張見她不勝酒力於是攙扶她到飯店住宿。

張男在飯店房間內，見被害女子酒力發作倒臥床上，呈意識不清而不知抗拒的狀態，竟褪去她的衣物企圖性侵，但因無法勃起改用手指性侵，又吸舔她的胸部與乳房，強壓她頭部後要求對方口交。

一審、二審及台灣高等法院更一審認為，張男犯後飾詞狡辯，暗指被害人主動獻身，難認有悔改之心，且迄今仍未與被害人達成和解，彌補所造成之損害等一切情狀，將他判處有期徒刑4年。上訴後最高法院駁回定讞。

張入獄後聲請再審，高院認為，他聲請意旨所舉事證，不論係單獨抑或結合先前之證據予以綜合判斷，均難認達於產生合理懷疑而有足以動搖、推翻原確定判決所認事實之蓋然性，裁定駁回再審的聲請。