身為南韓人氣男團「NCT」成員之一的Lucas(黃旭熙)過往陷入「桃色醜聞」，先後被4名大陸及韓國的粉絲女友爆料性關係混亂、私德不佳等內幕，更指出他說謊睡粉的行徑，掀起軒然大波，而他也在IG上曬出道歉信後，黯然消失在螢光幕前。豈料，昨(1)日他突出現在SM娛樂CEO李成秀的IG版面上，更於自己的IG更新一則舞蹈室練舞短片，引發網友猜測此舉是「回歸預告」。

NCT所屬經紀公司CEO李成秀昨日在IG上更新一則與Lucas合照的貼文，更於照片以及限時動態中標記Lucas的個人IG帳號，雖然未附上其餘文字，但已然引爆網友熱議。

此外Lucas也在相隔不久的時間內，於個人IG上曬出自己在練舞室練習的影片，短短12小時的時間內，便吸引多達207萬人按讚，更有36萬則留言，相當多數的網友在影片底下瘋猜他將回歸的消息。

此事除了在南韓論壇《theqoo》上引發討論外，消息也傳至陸網，登上微博熱搜榜榜單，網友們紛紛留言拒絕他再次以偶像的身份出現，寫下：「別了吧」、「不想見到他」、「如果是去談解約那我支持。」

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