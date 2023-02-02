三星Galaxy S23、Galaxy S23+以及Galaxy S23 Ultra具備流線鏡頭外框，配色皆提供白、紫、黑、綠四種，支援 IP68 防塵防水，以及螢幕指紋辨識，內建高通Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy，其中亮點就是「客製化」，換言之，高通再重新獲得台積電(2330)高階製程支援後，效能的躍進獲客戶青睞，三星本次在旗艦機方面並未再像以往一般，同步採用高通和自家Exynos處理器。Snapdragon 8 Gen 2的CPU效能較前代提升30%、GPU提升41%、NPU提升49%，並有強化散熱表現。

三星Galaxy S23 Ultra搭載6.8吋Dynamic AMOLED 2X曲面O極限全螢幕，支援1至120Hz畫面更新頻率，加上邊緣曲度不同，持握舒適度有感提升。除了效能有所提升，Galaxy S23 Ultra相機也大幅進化，主相機為2億畫素F1.7光圈廣角鏡頭，解析度為前代的16倍，支援Super Quad Pixel，對焦能力也有所提升，超廣角相機為1200萬畫素F2.2光圈，並有1000萬畫素F2.4光圈3倍鏡頭，以及1000萬畫素F4.9光圈10倍鏡頭。

三星Galaxy S23+搭載6.6吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，支援48至120Hz畫面更新頻率。照相部分，主鏡頭為5000萬畫素F1.8光圈，並有1200萬畫素F2.2光圈超廣角相機，以及1000萬畫素F2.4光圈3倍相機，前相機則跟Galaxy S23 Ultra一樣是1200萬畫素F2.2光圈。

三星Galaxy S23搭載6.1吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，支援48至120Hz畫面更新頻率。照相部分，其與Galaxy S23+一樣，主鏡頭為5000萬畫素F1.8光圈，並有1200萬畫素F2.2光圈超廣角相機，以及1000萬畫素F2.4光圈3倍相機，前相機則是1200萬畫素 F2.2光圈。