女星曾智希有著甜美臉蛋及清新氣質，一出道就深受大眾喜愛，更被網友封為「小郭雪芙」，去年8月份與男星陳志強登記結婚後，仍經常透過社群媒體分享生活，吸引大批網友追蹤。而昨（1）日晚間她突然曬出大尺度的比基尼辣照，立刻引起粉絲熱烈討論。

曾智希昨日晚間突然在社群媒體上表示「下禮拜就要去日本滑雪了，突然覺得我會不會冷到受不了，我是不是應該去陽光、沙灘、比基尼」貼文中還附上一張先前從未公開過的泳裝辣照，立即讓粉絲們暴動。照片中，只見她穿著一件綠色繞頸比基尼，上半身半浮在水面上，使飽滿的上圍曲線看起來更加雄偉，加上曾智希甜美的笑容與白皙的肌膚，令網友被電得直呼「春夏季就快來了，趁還有雪滑趕快滑，比基尼是我們這些觀眾想的，妳可以先不用想」、「智希也太美」、「羨慕老公」、「好幸福的智希姐姐跟志強哥哥，出去玩要注意保暖」、「強哥太幸福(興奮）了」、「美爆」、「好身材」、「陽光，比基尼跟滑雪可以共存」、「那你要包緊緊才不會冷到，然後再把強哥抱緊緊」，意外受到大批網友留言。

據了解，陳志強在前年買下大安區總價2300萬、權狀27坪的國宅，並花了360萬裝潢，就是為了與愛妻曾智希住進來後更加舒適，而小倆口也正在努力「做人」，陳志強不僅掌握曾智希的排卵期，更打趣透露做人的「知識」與「姿勢」都有研究透徹，還懂得要測體溫的變化，來得知排卵的狀況，備孕觀念很充足。