桃園龜山國中9年級的王暐鈴，幾年前父親癌逝，越南籍母親最近中風、行動不便，面對困境打擊，仍勇敢樂觀，照顧弟弟生活起居，協助家務，陪伴媽媽就醫及復健，孝順貼心，更獲得111學年度靈鷲山全國普仁獎。

前桃園市長鄭文燦頒獎給桃園龜山國中九年級的王暐鈴。（靈鷲山佛教教團提供）

王暐鈴幼稚園大班時，父親因胃癌病逝後，家中重擔由越南籍母親一肩扛起，原本在壓克力工廠工作，收入不豐，勉強扶養王暐鈴及弟弟兩人，已相當辛苦，最近又因身體右半邊中風，不良於行，必須就醫復健，無法工作，經濟更顯困頓。乖巧懂事的王暐鈴，正向面對家庭劇變，學習承擔，包辦打掃、洗碗等家事，主動指導弟弟功課，陪伴媽媽去醫院，希望媽媽早日康復，孝心感人。

王暐鈴表示，媽媽即使中風，仍忍耐痛楚，積極堅持復健，就是希望她和弟弟能夠過上好生活。她相當敬佩媽媽的那份不向逆境屈服的毅力，堅忍不拔的耐力，是她人生的榜樣。

因母愛滋潤王暐鈴小小心靈，讓她喜歡把所學到的知識教給別人，立志當老師作育英才，自動自發努力用功，往自己的夢想前進。

王暐鈴的班導蔡智惠也推薦，她個性活潑開朗，在校人緣很好，主動關懷同學，樂於助人；參加童軍社，表現亮眼，獲優秀童軍獎肯定，表現傑出；遭逢父亡母病的困境，樂觀看待，是個令人心疼的好孩子。

王暐鈴獲得靈鷲山全國普仁獎，預計出席靈鷲山慈善基金會3月12日在新北市貢寮區福容大飯店福隆貝悅店舉辦的頒獎典禮。