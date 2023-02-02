相當受到雷霆球迷喜愛的防守悍將安卓羅伯生（Andre Roberson），由於受過大傷導致失去以往的招牌防守，近年逐漸淡出聯盟，不過安卓羅伯生近日隨著雷霆旗下發展聯盟球隊OKC Blue一同訓練，意外成功獲得球隊一紙合約，將力拼重返聯盟。

On ball defense, fighting through screens, lateral movement, catch up speed, ball tracking skills. Andre Roberson was so elite on defense 😩 such a shame that knee injury. pic.twitter.com/JyRiQmZWDa — Sports Account (@JHDailyThunder) September 11, 2021

安卓羅伯生優缺點相當明顯，以出色且拚盡全力的防守聞名聯盟，讓他在2017年獲得雷霆一份3年3000萬美元的長約，只是他的缺點就是進攻能力太差，生涯場均得分4.5分，三分球命中率竟只有25.3%，也讓球迷戲稱只要安卓羅伯生在場上，進攻永遠都是4打5的狀態。

2018年1月對陣活塞的一場比賽中，安卓羅伯生為了接應韋斯布魯克（Russell Westbrook）所傳出的空中接力，起跳時撕裂了左膝髕骨導致賽季報銷，更缺席超過900天才重回賽場。2017-18年是雷霆最有希望奪冠的一季，當時陣中有三巨頭韋斯布魯克、保羅喬治（Paul George）及安森尼（Carmelo Anthony），能夠彌補安卓羅伯生進攻端的缺陷，少了這位防守大鎖助陣之下，雷霆在季後賽首輪擋不住米契爾（Donovan Mitchell）的狂轟濫炸，鏖戰6場遭到爵士淘汰。

相較於場上打球的拚勁，安卓羅伯生最為人熟知的便是他與NBA 2K美女主持人Rachel Demita的戀情，就算安卓羅伯生因傷所苦沉寂了一段時間，Rachel仍不離不棄陪伴著他，兩人至今仍然堅定攜手。