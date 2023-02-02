周三泛歐Stoxx 600指數先升後跌，收在接近持平，僅小跌0.12點或0.03%，為453.09點。

HYCM首席市場分析師Giles Coghlan說，在聽到聯準會的消息之前，股市不想採取太多的大動作。

歐洲央行(ECB)和英國央行(BoE)將於當地時間周四宣佈貨幣政策，兩者都可能加息50基點。

周三的一項調查顯示，歐元區製造業PMI在一月再次的和緩萎縮。

另一份調查指出，歐元區一月通膨率為連續第三個月下降；但是人們對於該資料的可靠性感到擔憂。

工業股上漲0.85%，成為歐股向上的最大助力。在德國郵政和空中巴士助攻下，德國DAX指數也上漲0.4%。其它地區的股市則漲跌互見。

銀行股上漲0.8%。

西班牙外換銀行(BBVA)大漲4.7%，報6.77歐元；稍早該行公布了上季淨利為年增17.6%。

然而醫療健康股大幅下跌，抵銷了大盤上漲走勢。在分析師指出主要藥物的疲弱銷售表現後，重量級權值股瑞士藥商諾華(Novartis)大跌2.7%，報80.2瑞朗。

丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)預計2023年銷售強勁；英國製藥公司葛蘭素史克(GSK)公布上季獲利和銷售優於預期。然而兩家公司股價分別下跌0.1%和0.3%。

其它公司也公布財報。瑞典的Husqvarna在公布第四季銷售優於預期之後，大漲4%，報92瑞典克朗。