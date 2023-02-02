65歲陳姓婦人1月30日心情不好，出門走路時經過25歲楊姓女子家門口，看見楊女家外面綠意盎然，充滿花花草草，頓時讓陳婦的心情也好了起來，於是陳婦就順手將療癒小物「仙人掌」擅自帶走，楊女發現後氣得報案，了解陳婦偷走仙人掌用意後，氣得大罵「心情不好幹嘛讓我心情也不好？」。警方依竊盜罪將陳婦送辦。

陳婦散步經過楊女家門時，看見楊女家的車庫擺滿盆栽，花花綠綠的樣子令人療癒，陳婦也不知不覺被吸引進車庫，開始欣賞這些花草，但陳婦邊欣賞花草，腦子裡的歪腦筋也蠢蠢欲動，先是站在仙人掌前觀望幾秒後，就自然地伸出手將仙人掌帶走。

楊女發現價值1000元的仙人掌竟不翼而飛後，氣得向鳳山分局報案，員警調閱監視器後鎖定陳婦，於1月31日將陳婦通知到案說明。

陳婦表示，當時因為自己心情不好，行經楊女家門時，無意間看到療育的仙人掌盆栽，讓她心情頓時好了起來，所以才會下手行竊，想帶回家中欣賞來放鬆心情；這個答案不僅讓員警相當傻眼，也讓楊女相當不爽，直罵「妳心情不好幹嘛讓我心情也不好？」。警方最後依竊盜罪將陳婦送辦，也將那「療癒到失竊」的仙人掌歸還給楊女。