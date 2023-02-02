歌仔戲國寶連明月，一月時因心臟積水搶救無效逝世，享壽70歲，噩耗傳出後讓圈內好友及粉絲大感不捨，不過近來資深媒體人陳玲玲及呂文婉上談話性節目時，揭露她生前不為人知的悲慘內幕，讓所有人不勝唏噓。

資深媒體人陳玲玲表示連明月生前相當辛苦，三歲就開始演歌仔戲，在葉青歌仔戲演花旦紅極一時，還曾經歷過工地秀的輝煌盛況，有錢程度不僅在台北金華街開茶藝館，更在東區一連買3層樓，事業有成的她，多少希望在感情找到歸宿，正好出現一名男子對她溫柔體貼，據傳兩人並未結婚，不過在小孩陸續出生後，男方便對她家暴討錢，由於知道連明月靠臉吃飯，因此刻意不打臉，雖然連明月多次想結束關係，但為了孩子還是吞忍下來，後來為了償還男方債務賠光家產，甚至感嘆：「連廁所都買不起」。

陳玲玲表示連明月直到長了腦瘤後，意識到要為自己而活，才狠斬兩人多年情分，晚景淒涼的她，為了換肝手術四處籌措醫藥費，演藝工會還到處幫她申請，與當年家財萬貫的榮景比起來，讓人不勝唏噓，雖然動完手術後一段好轉，無奈仍病情加重撒手人寰。

資深媒體人陳玲玲及呂文婉揭露連明月生前悲慘內幕。（影片／ 新聞挖挖哇！Youtube）

呂文婉加碼爆料連明月生前相當不快樂，壓力相當大的她除了得賺錢養家之外，在錄影空檔時還急問要錄到幾點，因為得趕回家張羅老公三餐，更指出「不管有沒有遲到，老爺只要不爽整桌掀掉」，因此讓連明月肯定長年活在恐懼中，長期精神壓力才導致健康狀況敗壞，悲慘的人生讓人聽大感不捨。

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