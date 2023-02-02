近期老牌紡織廠中福國際股份有限公司經營權爭議頻傳，由於中福國際擁有約四十多億的土地資產，成為市場派覬覦的標的以致於短短時間股價飆漲近10倍，也爆發數次經營權之爭，但就在去(111)年8月公司經過經營團隊更迭，財報無法如期發佈，被主管機關停止買賣外也被開罰，甚至在今年4月可能面臨下市，引發不少小股東恐慌，也擔心中福公司下市當初購買的股票將變成壁紙，中福獨立董事在事件過後接受媒體訪問時表示，為了挽救中福下市危機，他決定在2月6日召開臨時股東悉，希望全面改選董事解決問題，更表示：「這次股臨會是我最後一招，希望別讓中福下市！」

林俊廷表示，他實在無法了解自去年8月17日上任以來的經營團隊，為何到現在做的事都讓中福會下市，實在不懂「不知道他們為何搞成這樣」，更表示上市公司一旦下市，想要再上市的機率很低、困難度很高。

林俊廷接受訪問時透露，去(111)年4月22日由獨董高榮志召開的中福股東會通過臨時動議案，要求解任原來的正大會計師事務所兩位會計師，並限縮只能委任四大會計師事務所，這項決議刊登在股市觀測站，導致該會計事務所以損害商譽、違反獨立性等理由辭任，但同年8月17日也是高榮志召開的股東會臨時動議決議，不限制委任四大會計師以外的會計師，等同是自己推翻自己的決議，也造成委任其他會計師的困難。

針對外界對於中福經營團隊今年1月7日、1月19日連續兩次開董事會，都推選陳建當董事長，引發各界質疑。林俊廷表示，1月7日召開的董事會，適用《公司法》的召集程序有錯，所以才又在1月19日召開董事會二度改選董事長，可是竟在1月19日開會前一天，才發電子郵件通知他開會，他直到1月19日當天早上9點30分才看到電子郵件，根本來不及參加，應該要用書面通知才對。

林俊廷表示召開2月6日股臨會是他身為領有會計師證照的中福獨董能做的事，不管這次股臨會能否順利召集，他都不會再做中福獨董了。因為如果開得成，全面改選董事，他就會卸任，如果開不成，中福就面臨下市，他身為一個執業會計師和獨董，不管基於面子和裡子都應辭去獨董，「讓外界知道中華民國還是有非常獨立的董事！」