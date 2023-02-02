俄烏戰爭未歇，英國雖已同意提供烏克蘭主力戰車，但尚未針對援烏戰機做出不可動搖的決定。英國國防大臣華勒斯今天表示，就目前而言，提供戰機給烏克蘭並非正確方向。

路透社報導，華勒斯（Ben Wallace）說：「我涉及此事已有相當長一段時間。我學到兩件事，從不預判任何事情，也不排除任何可能。」

華勒斯強調，這並非不可動搖的決定，但就目前而言，他不認為這是正確方向。俄烏衝突今年的情勢發展，將取決於烏克蘭部署西方裝甲車輛的能力。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人1月31日表示，向烏克蘭提供戰機並不實際，因為烏軍可能得花上幾個月時間學習如何操縱這些飛機。華勒斯認為，英國戰機非常複雜，烏克蘭或許不適用。

華勒斯說：「烏克蘭現在需要的是裝甲車輛與戰車，我認為我們必須非常確定戰機將成為下個階段戰爭的致勝關鍵，但就目前而言，我想我們應該關注陸戰所需的戰車。」（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120202