邊境解封，大批民眾衝去日本觀光，近日發生一組台灣旅客到日本福岡知名拉麵店用餐，結果店家規定20歲以下不得進店，6名大人只好輪流在外顧小孩，長住台灣的日本網紅「歐吉桑」表示，很多台灣人不知道在日本用餐有新規定，只要在日本餐廳門口看到貼有「未滿20歲不能入內用餐」貼紙，就代表店內可吸菸，因此禁止20歲以下入內。

歐吉桑昨（1）日於個人臉書粉專指出，很多台灣人仍不知道在日本吃飯有新規定，2020年日本修改「健康增進法律」，在餐廳內都不能抽菸，但日本政府又很怕此規定會影響小型餐飲業者的營收，所以小型餐飲店內仍可以抽菸，但前提是必須在店門口貼上「未滿20歲不能入內用餐」貼紙，提醒台灣人赴日有帶小孩要特別注意，以避免發生糾紛。

歐吉桑表示，沒遵守規定的店家，被檢舉就會收到罰單，若在日本旅遊想跟孩子到餐廳用餐，就得先確認店門口有沒有「未滿20歲不能入內用餐」貼紙。

歐吉桑說，只要知道貼紙存在，就不會發生文化差異的糾紛，希望大家去日本旅遊不會遇到不愉快的事。

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