元宵節（2月5日），又稱「上元節」是天官賜福日，民俗專家廖大乙分享，在這天祭拜時可準備象徵「招來好運」的水果供品或裝著指定數目的紅包，拜完後隨身攜帶或放在住家中的財位，即可招來好運，另外也提醒屬兔和屬雞今年為犯太歲，在工作上最好能避則避，尤其要合夥創業的人更要留意，也建議當天不要剪髮，以免運勢也隨之被剪掉。

據《自由時報》報導，廖大乙說，在向神祈求賜福前，一定要先自我好好反省，且在祭拜時，可準備象徵「招來好運」的水果供品例如，香蕉、梨、柑橘、蘋果等，也可準備裝著168元、888元、1800元的紅包放在供桌上，拜完後可隨身攜帶或放置在住家中的「財位」，便可像紅包吉祥數字般招來一路發等好運。

廖大乙指出，今年犯太歲的生肖者，可謹守「加4合、加6沖」生肖撇步，例如，屬兔和屬雞的人有互沖問題，在工作上最好能避則避，尤其是要合夥創業的人，更要留意，反之若與屬羊、屬豬等生肖相合者一起工作，將有機會產生一加一大於一的好效果。

廖大乙指出，在元宵節（2月5日）這天最忌諱的一事便是剪頭髮，因「髮」與「發」在國台語均相似，剪髮就等同把「發」財運、福氣、姻緣等等剪掉，建議可提前或延後，千萬不可鐵齒。