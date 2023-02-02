美國商務部日前宣布，荷蘭、日本已經達成協議，願意對大陸晶片業設下出口管制，但未透露制裁的細節。國際半導體產業協會SEMI則公開表示，如果荷蘭與日本的措施沒有向美國一樣嚴格，屆時對大陸發動晶片戰的效果將打折扣。

路透社報導，SEMI認為，即使日本、荷蘭及其他盟國願意對特定工具採取限制措施，但如果沒有對大陸先進晶片技術與設備進行更廣泛的管制，這些措施將可能失去效果，「美國盟友需要限制他們的工程師與產業人士協助大陸的先進半導體產業。」

SEMI強調，如果美國及其盟友沒有進行更全面的限制，大陸先進半導體產業仍可透過現有設備、自行研發的設備及未受制裁的設備進行生產與研發，並從非美國人提供的技術與設備中獲利。

此外，SEMI也透露，美國強力制裁對當地企業造成的衝擊，從去年10月以來，一些美國廠商在大陸的市占率下滑2成，「損失的營業額流向不受制裁規則限制的競爭對手，可能高達數十億美元。」