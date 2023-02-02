39歲女星劉香慈2016年和藥品總經理鍾威凱（Vick）結婚，生下兩子，家庭幸福。昨(1日)劉香慈分享人在菲律賓度假的美照，自曝2020年懷第二胎時也曾來這處海灘，可見她產前產後好身材不變，但更吸睛的是她小兒子在一旁緊黏她大腿，讓她一臉無奈說：「我已經把你生出來了，怎麼像一隻無尾熊一樣，一直扒在我身上」，笑翻眾人。

劉香慈過去演出《新兵日記》被封為最美士官長，婚後常分享家庭狀況，去年4月她先自曝罹患水痘病毒所引起的帶狀皰疹，沒想到康復之後全家又罹患新冠肺炎，「孩子反覆高燒，我的內心很焦慮、情緒很緊繃，害怕一不小心就讓細菌趁虛而入、重症住院」，但她內心強大，還教小孩要跟體內的病毒說話，「跟它說：『對不起』，我可能不小心有做了傷害地球的事情讓你有機會出現。『請你原諒我』，我要吃藥和補充營養把你趕走。『謝謝你』，讓我體會到健康的重要性。『我愛你』，希望你變成可以幫助人類、動物的病毒。」

劉香慈帶兒子到菲律賓度假。（圖／翻攝自劉香慈 Chantel Liu臉書）

而去年8月，劉香慈突然發文說迎接虎寶寶，又多了一個家人一起過父親節，讓粉絲第一眼看到以為她懷第三胎，但其實她是為了慶祝弟妹懷孕，引來劉香慈的主播妹妹劉方慈在臉書幫忙澄清：「虎寶的媽咪是大嫂，不是姊姊。」至於兩人是否真的考慮生第三胎，劉香慈和老公Vick早年出席活動曾表示：「不強求，但真的有也沒關係。如果生一個女兒跟老婆一樣美也不錯！」，劉香慈一聽忍不住脫口：「他前陣子才跟我討論誰要去結紮！」

近日逢農曆春節連假，劉香慈全家到菲律賓度假，可見穿著比基尼的她露出S型沙漏曲線，平坦的小腹根本不像當過媽，還有腹肌線條，她更分享2020年懷孕和2023年如今舊地重遊的比對照，無奈對小兒子喊話：「都把你生出來了，怎麼還一直黏我」，引來網友回：「寶寶像無尾熊了，喜歡趴在媽媽身邊」、「好辣身材」、「辣妹變成辣媽」、「小寶好可愛」。