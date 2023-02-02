據Money101生活壓力指數市調，以疫情前後作為時間分水嶺，探查物價與生活壓力變化，發現近兩成消費者受疫情影響，於疫情期間已申辦貸款。而現階段仍有18.91% 消費者表示對申辦信貸仍有高度的需求，才足以保持寬裕的現金流。

經市調顯示，民眾欲貸款時，逾半數以上最為在乎最低利率（65.01%），緊接是還款期限（37.71%），其次為申辦通路優惠 （25.41%）、貸款最高額度（21.64%）、是否該銀行往來戶（19.23%）、撥款速度（13.69%）、多段利率計算（13.11%）。 Money101 副理張書敏提醒，一般銀行推出的信貸利率約落在1%～18%，以貸款人角度當然利率愈低愈好，但必須特別注意，通常銀行貸款是「多段利率方案」，最低利率幾乎有期數限制，剩餘期數會依照貸款人信用表現、收入狀況做調整，利率也會因人而異。

32.47%消費者曾經向兩家以上，銀行機構成功申辦貸款，28.81%僅向1家銀行申辦，36.03%表示尚無貸款經驗，仍有2.70%消費者透過非合法金融機構借貸，顯示金融借貸市場，仍有潛在的高風險性及正確金融理財議題有待大眾關注。經受試者回收問券進行交叉比對，消費者第一次申辦貸款的年齡層集中於20~40歲間，高達49.26%。特此，針對此年齡區間，觀測還款壓力的分佈狀態，市調顯示：達42.81%有還款壓力，但仍可負荷、27.51%感到還款壓力大、26.65%目前尚無還款壓力，3.03%無意願作答。

此次市調透過網路於2022.12.21至2023.01.04進行隨機調查，回收四千兩百份樣本數，僅供市場趨勢推估參考並非市場決定性數據。