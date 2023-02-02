富邦Costco聯名卡昨（1）日正式亮相，《中時新聞網》整理市面上其他賣場聯名卡，其中以台新大潤發聯名卡最高7%回饋最高，但有指定消費門檻。
一、台新大潤發聯名卡
台新銀行與大潤發合作共同推出「台新銀行大潤發聯名卡」，卡友日回饋最高7%，但要消費滿1500元。天天都有卡友日不同優惠，除了最高7%回饋外，還包括自助結帳單筆滿1500元送50元滿額抵用券，最高4%回饋。
二 、玉山家樂福聯名卡
週六限定消費滿2500元以上最高回饋6%，很多上班族只能利用周休二日的時間去逛大賣場，所以還算實用，其他優惠還有線上儲值功能，享2%~6%回饋等。
三、遠東樂家＋卡信用卡
此張卡有跟賣場等通路合作，只要上期完成指定任務，本期即享6%回饋，包括在大潤發、家樂福、愛買、美廉社等皆有6%回饋。
四、富邦Costco聯名卡
首波新戶辦卡享有以下好康，包括消費滿額贈500元好多金、線上購物與加油站可享3%回饋、賣場消費2%以及一般消費1%回饋。
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