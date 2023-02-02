鄭文燦出手致電親邀！陳內閣首次行政院會 六都首長將出席

新任閣揆陳建仁就任，行政院會也恢復邀請六都首長參加，昨在副院長鄭文燦一一致電下，六位直轄市長確定親自出席。今日一早，台北市長蔣萬安搶頭香先到，後腳抵達的盧秀燕，此時亮出一封純白色信函，上頭寫著「敬邀陳建仁院長」，細看標誌才發現是2023世界棒球經典賽(WBC)。

陳建仁內閣2日舉行上任後首次行政院院會，行政院長陳建仁（見圖）一早步入行政院大樓。（劉宗龍攝）

受疫情影響，過去2年多來的行政院會，六都首長皆未受邀列席，行政院發言人陳宗彥上月底公布新內閣人事時說，規畫新內閣第一次正式院會（2／2），將邀請六都首長列席。

陳宗彥1日說，行政院長陳建仁指示邀請六位直轄市長列席，並指派副院長鄭文燦進行聯繫，鄭副院長也於今日逐一致電六位直轄市市長邀請列席。其中。國民黨執政的4都首長包括蔣萬安、盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政，而民進黨籍的高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲也會出席。

上午登場的行政院會，照例9時30分舉行，蔣萬安最早於9時20分抵達，陳其邁緊接在後，而盧秀燕、張善政、侯友宜、黃偉哲也陸續到場。眾人抵達時神情輕鬆，蔣萬安更熱情向媒體揮手，盧秀燕更秀出一張純白色信函，原來是想親自邀請陳建仁出席今年在台中舉辦的世界棒球經典賽，氣氛看來相當融洽。