國民黨台北市議員詹為元。（圖／取自詹為元臉書）

【全程字幕】恢復垃圾桶惹議！里長抱怨「別走回頭路」 柯文哲大笑酸蔣萬安「這句」 @ChinaTimes ​

日期有網友陳情台北市公共垃圾桶設置相關問題，台北市副市長李四川親自回覆稱環保局會「評估檢討」。前台北市長柯文哲則認為，與其恢復垃圾桶，不如教育台北市民減少產生垃圾，或是有垃圾就帶回家。對此，國民黨台北市議員詹為元直言，「現階段要做的是應該要擬定更完善的管理機制」，這才是確保民眾不再公用垃圾桶丟棄家庭垃圾及在路邊亂丟垃圾。詹的言論獲得不少迴響，網友紛紛對這個建議表示贊同。

針對李四川、柯文哲的「垃圾桶之爭」，詹為元在臉書發文表示，恢復垃圾桶確實會造成管理不便，但拆除垃圾桶後確實養成部分民眾將垃圾帶回家的習慣，反之若未養成習慣的民眾呢？很顯然的僅有道德約束強度是不夠的，隨手丟棄的垃圾影響了市容。

詹為元引述台北市政府研考會2020年的「北市街頭是否置放垃圾桶」民調數據，有21%受訪者認為北市街頭不要放垃圾桶，但有74%受訪者贊成北市街頭放垃圾桶。詹認為，對於垃圾桶是否增設，關鍵不在增設與否，而在於選址以及如何有效管理；現階段要做的是應該要擬定更完善的管理機制，確保民眾不再公用垃圾桶丟棄家庭垃圾及在路邊亂丟垃圾。

此文獲得不少支持，網友留言回應：「支持，重點在位置及有效管理」、「學校附近也希望設置」、「支持，重點商圈等場所才設置垃圾桶」、「垃圾桶增設與否。取決於人心道德。如在世時不知遵守國家法律。則死後必定下地獄道受報」。