強茂近幾年積極調整產品組合，憑藉自行開發晶片與封裝的優勢，鎖定應用日益廣泛的MOSFET、IGBT與第三代半導體(SiC)等開發新產品，目前應用於資通訊娛樂系統、車燈及車窗等車用週邊低壓MosFet產品已順利打入打入全球兩大電動車廠Tesla及比亞迪，以及歐美各主要車廠，隨著各大車廠出貨逐步放量，2022年強茂車用產品營收年增1倍，第4季佔營收比重更拉升至20%，成為支撐公司營運重要動能。

近來Tesla降價促銷，且大陸比亞迪銷售亮眼，為供應鏈廠商挹注動能，強茂預估，今年車用產品佔比有望拉升到25%到30%。

除車用低壓MosFet出貨穩定成長，在中高壓工業用MosFet及SiC部分，強茂亦逐漸展現多年耕耘成果，在電動車充電樁、太陽能Inverter、儲能設備、工具機及伺服器等領域，強茂均積極送樣取得認證，預計今年下半年出貨可望逐步放量，為營運增添新動能。

在IGBT晶圓方面，強茂亦努力通過驗證流程，希望下半年可以開始推廣。

儘管消費市場需求疲弱，且第1季工作天數較少，強茂第1季營運可望維持水準，第2季起在工作天數恢復正常下預期將比第1季好，下半年在新產品挹注下，營運有望展現成長力道，強茂表示，公司將努力今年營運比去年好。