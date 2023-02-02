根據臺灣集中保管結算所資料顯示，截至1月13日，國泰永續高股息ETF(00878)受益人數為801,291人，超過80萬人有機會領到這筆「息收紅包」。

以2022年的全年的領息來看，00878每單位共配發1.18元；而00780B每單位配發1.62元。

法人觀察，回顧2022年規模增長前10名榜單中，以國泰永續高股息ETF(00878)居首，並展現三冠王之姿，深獲投資人歡迎。根據投信投顧公會資料，截至2022年底，00878基金規模達新台幣1376億元，一年內的時間裡規模增加新台幣逾1,026億元；受益人數成長超過54萬人；受益權單位數增加逾67億股，顯示00878無畏市場震盪，持續吸引買盤進駐，更是台灣基金史上在最短時間內規模突破千億元的台股ETF。

國泰永續高股息ETF(00878)基金經理人游日傑分析，市場擔憂全球經濟2023年可能陷入衰退，但台灣經濟在內外需求支撐下仍保持韌性，台灣央行預估2023 年經濟成長小幅降溫至2.53%，第二季起經濟有望逐步回溫。展望台股，隨市場對於基本面底部時間點的能見度提高下，個股評價多數已自底部漸回升，加上美元指數走勢轉趨溫吞，有助外資逐步歸隊，台股資金動能可望恢復。由於00878以ESG做為把關，篩選品質優且具永續經營理念的企業，再加上成分股多具有相對較高的現金股利殖利率，具有吸引資金停駐避險的特性，在投資風格上，與存股族的偏好較為契合，屬於「存股型」的高股息ETF。

國泰A級金融債ETF(00780B)基金經理人鍾郁婕表示，如市場預期，美國聯準會(Fed)宣布升息1碼，而升息本身有利於金融業獲利增加，在升息循環期間仍然有沉穩的表現。國泰A級金融債ETF(00780B)追蹤彭博7-10年美元金融債精選指數，基金標的組成包含美國、加拿大、日本和澳洲等知名金融企業，並排除次順位與歐洲國家風險，截至1月13日，該指數的平均到期殖利率為4.86%，持債信用評等包含A-或以上，皆為投資等級債，到期日介於7~10年，平均有效存續期間約為6.8年，是目前已發行的美元公司債ETF中，少數存續期間低於10年的ETF，代表該基金對利率變動的敏感度較低，債價波動相對小，適合投資人作為核心資產配置工具之一。