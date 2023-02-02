和泰集團旗下共享汽車公司iRent（和雲行動服務公司）疑似發生用戶個資外洩事件，公路總局初步查處，發現該公司暫存資料庫可被外人進入查詢近3個月會員異動資料。

公路總局表示，為掌握個資外洩情形，公路總局轄下台北市區監理所已於昨（1）日下午由副所長李珮芸率政風、資訊單位人員會同公路總局資訊單位人員，前往iRent行政檢查。

現場查核iRent未能依規定提供汽車運輸業個人資料檔案安全維護計畫書；另iRent表示，1月28日接獲客服信件告知資料庫有外洩風險。經調查，發現記錄應用程式Log檔的暫存資料庫發生防護性缺口，外部人員運用特定技術及工具，可能得以進入資料庫查詢近3個月會員異動資料，故iRent已於同日檢查資料庫及內、外部連線並防堵。公路總局查核人員要求iRent說明可能洩漏客戶筆數，iRent表示因資料較多，需清查約2至3天。

公路總局表示，台北市區監理所已立即發函要求iRent今（2）日前提報其消費者個人資料檔案安全維護計畫，並於2月3日前說明事故根因、結果調查狀況、對可能洩密當事人（消費者）通知狀況、事故後續處理及矯正作為、所採行個資安全維護措施、公司管理人員等對事故是否已善盡防止義務等，並提供佐證資料，並要求iRent依個人資料保護法改正完成，如屆期未改正，則依個人資料保護法按次處新台幣2萬元以上、20萬元以下罰鍰，以督促業者落實用戶個資維護及企業社會責任，保障消費者權益。