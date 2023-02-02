為鼓勵高中職學生探索學習自然科學及數學，並運用資訊科技透過互動解題過程，培養核心素養的能力，教育部特舉辦「人機互動─挑戰數理王」挑戰賽，自今（2）日起受理報名，參賽者將有機會獲得平板電腦或禮券等大獎。

教育部資科司表示，為擴充「數學及自然科學」領域素養導向數位教材，已請國立台中教育大學依據108課綱設計及開發試題，將學科知識內容透過精心設計的互動元件促進學生探索與學習，學習內容將更具趣味性，且題目採融入生活情境設計，讓學生透過多樣化的互動解題過程，培養相關學科技能。

另搭配教育部因材網特有的知識結構、學習智慧適性診斷、互動學習等功能，提升學生對素養導向題型的熟悉度與答題能力，教師也能利用因材網即時精確掌握學生學習需求，引導使用素養導向的教學模組與評量，藉以提升學生的素養能力。

這次「數學及自然科學互動試題挑戰賽」採線上作答方式，於教育部「因材網」登入即可參加。參賽學生可選擇報名數學或自然科，或2科皆報名；2科皆報名者，即自動獲得參加數理王（數學與自然科成績合併計算）資格。參賽學生於活動期間內完成試題，將依作答題數及正確率，獲得不同獎項的抽獎機會。

活動報名時間自2月2日起至13日中午12時止，競賽時間為2月14日至24日，競賽獎品豐富包含平板電腦及禮卷。參賽學生即日起就可至教育部因材網參閱競賽資訊，及至「學科素養」專區練習部分競賽試題。