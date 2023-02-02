1.美國元月ISM製造業指數意外降至47.4%，前一個月則是48.4%。元月數值已連續3個月都陷在衰退區，並是自2020年5月來最低。其中，就業和新訂單項目減少，但物價支付方面卻上升。

2.如外界預期般，美國只升1碼，國際金價趁勢上揚並突破1950美元大關，創9個月新高。本來每盎司在1942.80美元，下跌2.5美元的紐約期金，在聯準會宣布政策利率後，大漲至1969.05美元，為2022年4月以來最高。現貨金一度也來到1952.85美元，每盎司收在1949.82美元。分析師表示，1950美元是很重要的關卡，現在既然已經突破，表示有機會試探2022年4月所創下的紀錄2078美元。

3.因聯準會只升息1碼，美匯指數走跌並寫9個月新低。美元一度跌至101.03，是2022年4月22日以來最低，跌幅達1%。同時，歐元升至1.1002美元，為去年4月4日以來最高。美元兌日圓為128.55，也是是元月20日以來最弱。至於英鎊則升0.6%，來到1.2391美元價位。

4.受到美國原油與庫存量大增影響，以及OPEC+維持生產計畫不變，國際油價走低，紐約期油跌3.12%，每桶為76.41美元，布蘭特期油也跌3.06%，收在82.84美元。

5.比特幣大漲4.33%，來到24,064.32美元，經過4個半月後又重回兩萬四千整數關卡。