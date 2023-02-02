好萊塢男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）去年10月拍攝電影時，不慎以道具槍誤殺一旁的攝影師哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins），日前檢方將他以「過失殺人」罪起訴，更直指他「使用槍枝時疏忽且魯莽」。

根據外媒報導，亞歷鮑德溫與電影《Rust》的槍械師（armourer）被控犯下過失殺人，從檢方最新公開的文件中可見，檢方提出12個起訴理由，包括受訓時間不足、亞歷鮑德溫曾在訓練期間分心與家人講電話、槍械師則違反協議離開現場、隨意將槍口朝人等。

對此，檢方特別調查員席林（Robert Shilling）狠批「這種魯莽背離已知標準、做法跟程序，直接導致了致命槍擊事件」，更直指亞歷鮑德溫「明知槍枝安全的第一準則，就是絕不把槍指向你不打算槍擊的人」，而根據新墨西哥州法律，過失殺人罪屬第4級重罪，若亞歷鮑德溫遭定罪，恐將面臨高達18個月監禁與5000美元（約台幣15萬元）罰金。

事實上，《路透社》報導中曾指出，聯邦調查局法醫檢測時發現手槍功能正常，因此必須有人扣動板機才能開火，對此，亞歷鮑德溫否認有扣動板機，而他的律師也表示，鮑德溫先生基於信任專業人士「沒想到片場中會出現真的子彈，且那些專業人士也向鮑德溫保證這把手槍是安全的」，甚至連演員工會暨美國電視和廣播藝人聯合會（SAG-AFTRA）也直言「演員的工作並不是成為槍枝或武器的專家」。