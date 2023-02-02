警方逮捕熊姓男子與周姓男子2嫌。（台中市警第一分局提供／張妍溱台中傳真）

詐騙集團於網路刊登「出租帳戶」訊息，警方提醒不要被騙了，因為除了帳戶可能連人被一起「收」走；台中市警方日前破獲一個以高價出租帳戶為餌的詐騙手法，將被害人囚禁在旅館內，利用騙來的帳戶詐騙贓款，警方查緝熊、周2嫌到案，全案依質押人口、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

台中市政府警察局第一分局日前接獲報案指稱，被害人在網路上看見「出租帳戶」訊息，因聽信出租銀行帳戶5天可獲利8到10萬，當天並與詐騙集團成員約在台中市某大樓前當面交付存摺、金融卡、身分證等事宜。

警方指出，熊姓男子與周姓男子2嫌，為確保帳戶可供犯罪使用，隨即將被害人帶往西屯區商旅及不詳旅店3處拘禁共計5天，被害人起先佯裝配合，待遭釋放返回桃園後立即向警方報案。

警方獲報後立即成立專案小組，擴大調閱各旅店周邊及沿線監視器影像，逐一查訪旅店深入追查，並比對交通工具及網路通訊軟體等，確認嫌疑人為熊與周姓男子等2人，並逮捕到案，警詢後依刑法第296條之1質押人口、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

台中市政府警察局第一分局呼籲，切勿輕易相信短時間即能賺取大量金錢的各類投資廣告或訊息，應更為小心謹慎。民眾對周邊親友也應多加提醒或宣導，如自身或家人有類似遭遇或發現可疑人、事、物，請撥打110或至就近警察機關報案，警方對犯罪絕不寬貸，會儘速偵處並依法究辦，全力打擊不法，守護民眾安全。