聯準會（Fed）主席鮑爾坦承通膨開始降溫、聯邦公開市場委員會如期升息一碼，激勵美國四大指數狂拉尾盤，終場全面跳高。

道瓊工業平均指數2月1日終場上漲0.02％（6.92點）、收34,092.96點，創1月13日以來收盤新高。那斯達克指數上漲2％（231.77點）、收11,816.32點。

費城半導體指數大漲5.19％（151.55點）、收3,073.47點。

華南投顧指出，2月1日台積電、電子零組件、光電1.61％、觀光類股上漲，抵銷油電燃氣類股的下跌，日K價漲量縮、收下影小紅K。

目前指數尚未連續3日站穩年線關卡，研判短期指數會因為多空拉鋸而震盪，然而整體格局已呈現多頭排列的短、中期均線（MA5～MA120）之上，研判後勢仍有望震盪偏多，行情有類股表現空間，短多操作可關注利多發酵轉強的個股。

櫃買指數1日在觀光類、光電、電子零組件等多數族群領漲帶動下，日K已連續5日上漲收紅，同時量能放大至650億，整體格局穩步在多頭排列的短、中期均線（MA5～MA120）之上，趨勢有利多方，研判本波年後內資回補持股，有助行情持續上演春季行情，可擇優操作營運有望落底、回溫的中小個股。