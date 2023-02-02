花蓮太平洋燈會上月14日起至本月14日於太平洋公園南濱段熱鬧登場，開幕迄今已吸引45萬人次前往欣賞。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮太平洋燈會上月14日起至本月14日於太平洋公園南濱段熱鬧登場，春節連假期間及每周五六日晚上9點，都會加碼施放璀璨的星空煙火秀，開幕迄今已吸引45萬人次前往欣賞。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

堪稱全台最有年味的花蓮太平洋燈會，即起至本月14日止於太平洋公園南濱段熱鬧登場，上月14日開幕迄今，已吸引45萬人次前往欣賞，如今元宵節將至，縣府當天將在會場發放限量888份手提兔燈，並搭配猜燈謎與摸彩活動，祭出65吋液晶電視及任天堂Switch遊戲機等多項萬元好禮，且主燈展演場次還加碼璀璨煙火星空秀，要讓民眾大飽眼福！

花蓮太平洋燈會今年再度邀請「設計教父」陳俊良擔任藝術總監，花蓮子弟林昆穎擔任藝術顧問，音樂製作人謝宗翰則是編創主燈秀音樂，團隊響應兔年，於會場打造科技藝術主燈「鏡花水月」，以月亮造型為主結構，搭配中央巨型LED屏幕，結合水舞、燈光等特效，展現月兔千變萬化姿態，且現場還有許多兔子造型的可愛燈飾點綴，吸引許多民眾爭相目睹，享受濃厚的春節歡慶氣氛。

觀光處長張志翔表示，太平洋燈會於春節連假期間及每周五六日晚上9點，都會施放璀璨的星空煙火秀，十分吸睛，讓許多不畏寒流的遊客、鄉親到會場觀賞，據東華大學統計，燈會自上月14日開幕至今，已突破45萬人次到會場賞燈，活動現場每天人潮滿滿，相當熱鬧。

張志翔說，雖然春節連假已畫上句點，但猜燈謎、吃湯圓的元宵節將在本月5日登場，當日將在會場安排一系列的活動，下午5時有兔年燈籠手作教學，下午4時30分開放排隊，限量200名；發放限量888份兔年提燈，下午6時起開放排隊，6時30分由縣長徐榛蔚親自發放，每人限領一份小提燈與摸彩券，數量有限發完為止。

他還說，由於元宵節的重頭戲就是猜燈謎與摸彩活動，現場共準備24個猜燈謎禮品，及任天堂Switch遊戲機、65吋液晶電視等摸彩大獎，且晚間8時30分及9時主燈展演場次會特別加碼璀璨煙火星空秀，與民眾歡慶元宵。

觀光處表示，摸彩券除於元宵當天由縣長發放外，民眾可在燈會活動期間，與現場玉兔燈飾拍照，並上傳到指定臉書貼文且Tag2位好友，就可到活動服務台兌換；另，尋找會場範圍內發光玉兔造型燈飾及科技主燈影片中的兔子數量，猜中或接近正確數量者，亦有機會抽中iPad、Apple Watch等大獎。