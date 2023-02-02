多益（TOEIC）測驗台灣區總代理忠欣公司，舉辦首屆英語界鐵人三項活動「CHALLENGEnglish! Communication Triathlon中學生溝通英語力競賽」，提供證書與獎學金，讓中學生透過兩階段三技能的英語競賽活動，體驗日常溝通英語，也可以強化自我的學習歷程。

忠欣公司首度創辦英語界的鐵人三項活動，首屆開放中學生參與，聽力、閱讀與口說等三項英語力的競賽，兩階段的活動關卡，只要參加就可以獲得認證英語力證書。

同時，闖過第一階段聽力與閱讀測驗後，進入第二階段還可以獲得獎學金600元到1000元不等（依據等級發送）與認證英語力證書，讓學生從競賽與活動中秀出聽說讀實力，獲得學習成就感，並豐富學習歷程提前為升學做足準備。

忠欣公司表示，這項競賽限定 國中、高中職學生參加，即日起至3月3日接受報名，活動詳情可上TOEIC測驗官網或官方粉絲團查詢。