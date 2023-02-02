不少人覺得挖耳屎頗為很療癒，但耳屎清潔有時不太容易，對兒童可能更是如此，耳鼻喉科醫師張益豪分享一張「屎照」忍不住驚呼「天啊！」只見衛生紙上躺著7大坨巨型耳屎，有塊狀有片狀，褐色的噁垢都來自於一名8歲女童的耳朵，媽媽看完笑著揪出最近女兒聽力變差的原因。

張益豪在其臉書粉專分享一張幫病患挖出耳屎的照片，並表示，「這些耳屎是從一位8歲小女孩的耳朵取出的，小女孩配合度很高，2分鐘耳道就清潔溜溜。媽媽笑著說：『原來我最近叫她，她都當沒聽到，原來是真的沒聽到啊。』」

張益豪並說明，多數人的耳屎可以正常排出，當耳屎堆積堵塞時常會造成耳痛、耳鳴、聽力下降及眩暈等問題，因此民眾應每半年左右讓耳鼻喉科醫師檢查，請醫師評估取出，才是正確的方式。

耳鼻喉科醫師吳昭寬也曾表示，耳屎其實是耳朵的分泌物，具有清潔、潤滑，以及抗菌保護外耳道的功能，一般醫生建議不需太頻繁清除耳垢，但若民眾出現耳朵悶塞、聽力障礙、甚至惡臭味時，可試著以乾淨且大小適中的耳屎清潔器具清除耳垢，若有親友協助，看準目標物移除耳垢會更好，若不放心也可尋求耳鼻喉科醫生協助清除耳屎。

敏盛醫院副院長江坤俊也曾在YouTube頻道《江P醫件事》表示，耳屎具有保濕、抑制細菌孳生，是「耳朵健康守門員」，民眾自挖耳屎可能會將耳垢推得更深，塞住耳膜至聽力受損，甚至還可能戳破耳膜；若用小指頭挖耳屎，因指甲恐刮傷耳道引發感染，甚至可能因為反覆刮傷耳道，導致外耳道癌症，如果真的影響到聽力的時候，再去找專業的耳鼻喉科醫師做處理即可。