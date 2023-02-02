1名患有憂鬱症林姓女子，日前上午11時向安置單位申請外出至下午6時30分，卻遲遲未歸！警方指出，該安置單位立即向警方報案，並表示林女有憂鬱症病史，且近期未服藥，曾有輕生行為擔心發生危害，請求警方緊急協尋失蹤女子確保安危；經警方動員展開雷厲搜尋，於晚上11時在沙鹿火車站前候車亭尋獲陳女。

警方表示，清水警分局沙鹿所接獲報案後，立即查詢該失蹤女子手機定位為沙鹿區鎮南路一帶後，員警林家維、蔡瑞修立即前往鎮南路附近大街小路找尋，但均未發現該名陳女，警方研判陳女當天未駕駛交通工具，可能前往車站搭車，所以前往轄內公車停靠站、計程車站、火車站等處尋找。

警方於晚上11時在沙鹿火車站前候車亭尋獲陳女。陳女精神狀態良好，且在警方勸說下，陳女才願意隨警方返回駐地，同時並通知安置單位輔導員到場。

清水警分局長周俊銘指出，每一件成功的失蹤人口查尋案件，除是同仁用心與努力成果外，背後也代表著家屬急迫的期待；對於協尋失蹤人口，警察將全力以赴，持續努力追查各種線索，竭盡所能尋回被協尋人與家人團員。