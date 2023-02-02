新冠病毒未來的發展為何？目前國際間的主流觀點認為將流感化，因此未來可能比照預防流感的方式，每年接種一次疫苗。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今天卻提出，新冠病毒最終將走向感冒化而非流感化，大部分民眾以後可不用每年打疫苗，與主流觀點大相逕庭。

李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻訪問時提到，他早在2020年就預測，隨著全世界有越來越多人感染新冠病毒，其將來的發展一定會走向感冒化，也就是說新冠病毒未來的致病嚴重度將不及流感病毒，可視為一般感冒病毒看待。

李秉穎提到，目前已知的感冒病毒共有一百多種，其中有四個為冠狀病毒，將來新冠若真的感冒化，將成為第五個感冒的冠狀病毒，這也意味將來人們得到新冠病毒，用支持性治療的藥物即可，也不用每年都接種一次疫苗。

不過新冠病毒感冒化的觀點，國內已有不少專家曾經提出，包含台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌，以及中研院院士陳培哲都曾公開認為，新冠病毒最終將感冒化，其最大關鍵在於，新冠病毒的變異程度相對於流感實在是太小了。

雖然如此，但李秉穎仍認為，當前感染新冠後的死亡率仍比流感略高，因此還要再觀察一段時間，才能判斷新冠病毒的真正走向，未來防疫工作也應將重點放在毫無保護力的新生兒，以及免疫功能缺損的成年族群，這兩族群仍可能要進行常規接種。

至於國內口罩禁令解除，以及新冠能否降級等問題，李秉穎認為，現在全世界都回到正常生活，包含台灣也是，民眾至餐廳用餐或是電影院都沒問題，差別在於還要戴口罩，估計中央流行疫情指揮中心可在5、6月份解散，屆時新冠病毒也會從第五類法定傳染病降至第四類。