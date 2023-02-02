想來點色香味俱全的旅遊新體驗嗎?到東京旅行享受美麗景緻之外，嘗試手做在地料理，深度融入當地日常新感受也是不錯的選擇，這次特別嚴選三家東京熱門的料理教室體驗，可以站上壽司吧台捏製握壽司、或來到私宅學作日式家常菜、又或者親手DIY精緻和菓子，近距離接觸道地的日本料理，嚐鮮之外，也在美味又深刻的體驗遊程中了解日本飲食文化。

1924年創業的築地玉壽司為東京知名的江戶前壽司連鎖店，是世界（日本）首創壽司手卷的名店。 圖：Ⓒ株式會社玉壽司／來源

【築地】築地玉壽司－晴海通店／讓你穿廚師袍站壽司吧台 親手捏製握壽司和手卷

可以想像自己穿著白色大袍站在櫃檯前製作壽司的專業模樣嗎?來一趟「築地玉壽司」晴海通店，讓你輕鬆化身壽司師傅，體驗日本壽司文化！

江戶前壽司連鎖店「築地玉壽司」創業於1924年，是世界（日本）首創壽司手卷的名店，目前主要展店於築地、銀座、池袋、新宿等東京都心人氣區域。在店裡可品嘗職人當日清晨從漁市場批入的漁貨所製成的新鮮握壽司，秘傳醬汁醃漬的醬醃鮪魚，以及細嫩鬆軟的醬煮星鰻等都是人氣品項。

在各店鋪品嘗最新鮮的壽司料理之外，築地玉壽司晴海通店還提供兩種不同課程的握壽司製作體驗，報名參加的旅客在經驗老道的壽司職人解說指導下，穿上白色大袍站上壽司吧台上，享受著捏製握壽司、壽司手卷的製作趣味，也在課程中了解壽司歷史及食用壽司禮儀等，當然最後可以享用自己所製作的握壽司，大快朵頤。體驗完畢後，參加者還能獲得紀念照、壽司餐巾、浮世繪杯墊等伴手禮（伴手禮內容依現場所提供之物品為準）。

目前體驗課程為預約制，僅於週一至週六的特定時段實施，週日與國定假日不實施體驗。另外，體驗全程將以日語來進行解說，因此參加者必須偕同口譯員一起參加。

Mayuko’s Little Kitchen 主理人岡田真由子的好手藝，深受同為專業料理教師的母親影響。 圖：ⒸMayuko’s Little Kitchen／來源

【新宿】Mayuko’s Little Kitchen／有媽媽的味道！在私宅學做日料道地家常菜

在日本人家裡的廚房做道地日本家常料理，應該是個很新奇的體驗吧！深受專業料理教師的母親影響，Mayuko’s Little Kitchen主理人岡田真由子的好手藝，讓國內外旅客都相當青睞，憑藉著熱心且淺顯易懂的教學方式，教室創設7年來榮獲知名旅遊評論網站Tripadviser評選為訪日旅客心中的全國第一料理教室，並連續6年獲頒「優等證書（Certificate of Excellence）」。

英語料理教室「Mayuko’s Little Kitchen」坐落於人氣賞櫻景點新宿御苑旁的住宅區一隅，主理人岡田真由子透露，她是巧遇一對定期返回日本品嘗日本料理的海外旅客，成為她開設料理教室的動機，而她所傳授的食譜大多來自於祖母與母親，是一般日本家庭的日常菜餚。她也希望藉由日本的家常菜，讓海外旅客更加認識日本的生活與文化。

料理課程為小班制，每班的上課人數大約6位，你可以在日式廚房中學習日式高湯、醋飯、壽司卷、日式煎餃、拉麵等日本料理的做法。岡田真由子除了教授烹飪方式，也同時教導日本食材的特徵與日本餐飲文化。

The Suyari Table提供適合初學者體驗的一日和菓子製作課程，也提供考取和菓子講師資格的進階課程。 圖：ⒸThe Suyari Table／來源

【目黑】The Suyari Table／和菓子達人手把手指導、陪你打造精緻甜品

喜愛日式甜點料理的遊客也能親手打造和菓子、草莓大福、麻糬糰子等精緻甜品喲！擁有和菓子藝術講師、豆沙餡裱花講師等多種專業資格的須鑓美幸，旅居海外多年，為英語料理教室「The Suyari Table」的主理人。

因興趣使然，須鑓美幸從小學便開始製作蛋糕等甜點，而後不斷地在料理路上深造，並於2014年在自家開設料理教室。料理教室主要是針對海外旅客提供和菓子製作體驗課程，在和菓子製作當中，可以學習製作花卉形狀的和菓子、草莓大福、麻糬糰子等精緻甜品；也有專門為想要考取和菓子講師資格的學員提供進階講座課程。

設施名稱：築地玉壽司 晴海通店

地址：東京都中央区築地2-15-19 ミレニアム築地B1～2F

體驗開始時間：平日10：30～、週六09：30～（週日與國定假日不實施） ※體驗時間90分

（英語）

設施名稱：Mayuko’s Little Kitchen

地址、體驗開始時間、預約方式等資訊，請參考下方網址。

（英語）

設施名稱：The Suyari Table

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）