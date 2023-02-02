【旅遊經 編輯部報導】

2月14日西洋情人節、3 月 14 日白色情人節陸續將至，許多民眾會用「美食」，來慶祝這個特別的「時間」，在品嚐美時的同時，若餐廳景觀設置、佈置的情境美輪美奐，更是大大的加分，為此，痞客邦在情人節前夕，根據近一年全站數據，統計全台最熱搜的景觀餐廳前 10 名，依序為：饗饗、和牛 47、世貿名人坊、莫爾頓牛排館、Sea To Sky、隨意鳥地方101觀景餐廳、Stage 5、黑森林景觀咖啡、羣島景觀餐酒、沐明鍋物等，除此之外，也提出台北市前10名，以及新北、桃園、台中、高雄等地前五名景觀餐廳名單。

痞客邦觀察，「情人節約會」情境下的餐廳安排需求強烈，情人節約會時，網友偏好的料理類型以高價位、異國料理為主，包含鐵板燒、牛排、法式料理、無菜單料理、餐酒館等，另一方面，高樓層或者能夠觀賞浪漫夜景的餐廳，還是長年不敗的熱門選擇。除了情人節約會，求婚、慶生、週年紀念等特殊日子，也會推升民眾對於高檔餐廳、景觀餐廳的需求。

饗饗微風信義店。圖_部落格「璇子的彩色夢．親子遊」提供

全台 10 大熱搜景觀餐廳中，熱搜第一名是饗賓集團旗下的吃到飽品牌「饗饗」，饗饗第二間分店在 2022 年底正式進駐新北市新莊區「宏匯 i-Tower」頂樓 39 樓，澎湃高級料理加上 360 度落地窗美景，成為吸引民眾消費的兩大因素，開幕至今經常一位難求。

2021 年開幕的 Sea To Sky 位於台北市的微風信義 47 樓，櫃檯後方設有大型投影幕，時而出現藍色海洋及鯨魚，時而轉換為藍天白雲，魔幻又浪漫的設計呼應了店名意象，室內裝潢也以藍、白做為主色系。餐廳主打多國海鮮料理、高檔牛排，套餐價格 2,380 元起，特定節日例如西洋情人節、聖誕節還會推出限定餐點。Sea To Sky 座位分為半露天戶外區、室內用餐區，戶外的酒吧可以近距離觀賞台北 101 絕佳夜景。

MiraWan 白天景致。圖_部落格「Yuri 妍究社」提供

進一步統計各縣市的熱門景觀餐廳，台北市的熱搜景觀餐廳還有：少帥禪園、屋頂上、MiraWan、新葡苑四十六；台中市熱度前三名景觀餐廳是黑森林景觀咖啡、沐明鍋物、又見一炊煙。MiraWan 於 2019 年開幕，黑森林景觀咖啡於 2020 年開幕，都是近年熱度竄升、Google 地圖評價 4 顆星以上的景觀餐廳。

此次入選台北市前10名景觀餐廳之一位於微風南山 47 樓的MiraWan，事實上亦獲得米其林餐盤推薦，透過大片落地窗可以眺望台北市信義區夜景、台北 101 大樓，潔白色系裝潢加上群蝶飛舞概念燈具，讓整體氛圍更加浪漫，非常適合情侶約會。MiraWan 提供午餐、下午茶、晚餐與夜吧全天候服務，價位為雙人下午茶套餐 1,680 元，午餐低消每人 1,700 元，晚餐低消每人 2,000 元。

※痞客邦熱搜景觀餐廳排行榜名單