「2023桃園燈會」在楊梅富岡於2/1至2/12日開展！為期12天的燈會展期，總共有4大燈區：富岡火車站及周邊街道（迎賓藝術燈區）、富岡運動公園（主燈區）、伯公岡公園（宗教、傳統燈區）和民生池埤塘（水域燈區），總計超過40組燈組，從富岡火車站內一路延伸到富岡2大公園，民眾可以循著特色燈組、大紅燈籠體驗富岡光之饗宴！

「2023桃園燈會」在楊梅富岡於2/1至2/12日開展。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

靈動雙眸「富兔（FUTU）主燈」 最可愛的燈會車站

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟表示，燈會主燈「FUTU未來兔」超過4層樓高，重達30噸的巨型機器人，機翼及手臂都為動態結構可隨音樂擺動，未來兔的靈動雙眸更是可愛度爆表。主燈台共有3層如日本女兒節人偶台，每層都站了特色小兔子，其中小兔子還會跟著主燈一起展演出「慶典」、「豐收」和「未來」三個劇目，每晚6點起整點、半點都會有一次主燈展演。主燈旁還有多組互動燈組以富岡鐵道為題的「時空列車」燈組，充滿年節氣氛的「大三元」、「喜八啦」和「心願御守」互動燈組。

民生池埤塘水面隨著樂曲展開一段魔幻聲光秀，在水霧裊裊中以迎賓之姿歡迎遊客到訪。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

為了讓遊客到訪富岡車站的第一瞬間就感受濃厚節慶氛圍，桃園燈會規劃從火車站月台開始即以「嬉遊兔」在月台迎接搭車賞燈的遊客，走出車站近千顆的喜氣紅燈籠映入眼簾，沿著富岡老街，燈光在呂宅洋樓的牆面花雕跳一場探戈，轉進民生街抵達伯公岡公園，穿越以客家窗花打造的慶團圓迎賓門，客家伯公、恭喜發財等充滿春節喜氣燈組讓大家拍照還可以求好運 。

緊鄰伯公岡公園的民生池埤塘水域燈區中的「紫氣東來」球體燈組，由織線與特色燈條設計而成，每30分鐘展演90秒聲光秀，環湖更有精采的光環境佈置，竹光、鶴新春、樂福光廊和七彩大道等，走一圈埤塘當作新春健走，消耗一下卡路里。

此外，新竹縣東興圳光藝節中深受民眾喜愛的兔年意象的燈組「躍動」，以及彩蝶翩翩的「綻放」也移展至桃園燈會，更增添桃園燈會可看性。

2/1起連續 12天精彩活動歡慶 開幕及周末限量小提燈發送

周柏吟局長說，燈會期間現場也安排了許多精彩表演歡度元宵，給民眾最豐富且多元的全新體驗！這次跨海邀請來自新加坡、全球唯一無線風箏團隊「GoFlyKite」帶來精采絕倫的夜空劇場；還有元宵節當天的「靚靚楊梅慶元宵」踩街活動，以及來自的「日本鄉神樂-鬼面太鼓」與台灣的「御鼓坊」聯合演出，帶來奔放、充滿爆發力的鼓曲。

除了以上的亮點活動，每晚還有精彩的「富岡瘋馬戲-行動劇場」，12天活動還規劃了客家主題之夜、科技主題之夜、國際主題之夜，以及有趣的猜燈謎、擲筊大賽、疊杯體驗和牛汶水DIY體驗，保證天天精彩。觀旅局也和富岡地方創生團體「富富・小山岡」合作推出全台唯一客家小鎮小旅行，帶您緩步走在富岡街頭、適合沿途欣賞老房老紅磚、在老店裡探索老靈魂，或是騎著單車尋找藝術的足跡。

而一年一度的限量小提燈「幸福兔」也將於2月1日、4日、5日、11日及12日下午5點在富岡運動公園籃球場及伯公岡公園天幕發放，每日數量有限發完為止！

搭火車拍照留言抽黃金 轉乘接駁車賞燈好輕鬆

觀光旅遊局局長周柏吟進一步表示，楊梅富岡是一個純樸的客庄小鎮，周邊街區停車空間有限，因應燈會活動燈會期間將進行交通管制。 為避免塞車掃興，建議民眾搭乘火車至富岡車站前往賞燈，並已協調台鐵加開班次因應賞燈人潮，燈會期間搭火車的民眾還可以至「樂遊桃園」臉書專頁參加搭火車抽黃金活動。

活動期間也有規劃接駁車從楊梅火車站、高鐵桃園站（紅線/橘線、假日行駛）及中國科大（藍線、每日行駛）至活動會場，歡迎民眾多加利用。 燈會官網也提供泰文、印尼文、越南文、英文等多國語言供在台新住民及外籍移工方便查詢。更多活動及交通資訊請至「2023桃園燈會」官網查詢

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）