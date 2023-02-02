現年38歲的泰國人氣男星阿卡潘納瑪（Om）是泰國7台（CH7）的戲劇一哥，因帥氣的外表與181公分的挺拔身材，加上自然的演技讓他受到泰國觀眾的喜愛，但近日卻傳出他疑似罹患重病被迫退出新戲。對此，其好友及電視台出面回應證實他罹癌的消息。

Om至今出道多年，自2010年起擔任電視劇男主角後，便受到大眾歡迎，幾乎每年都會推出一部作品，過去曾客串過泰國版的《浪漫滿屋》，是電視台的台柱。但沒想到廣告、代言、戲約不斷的他，卻在2022年10月驚傳罹患重病需要治療，因此退出新劇的演出，自此之後他便開始神隱，鮮少在社群媒體上更新動態，讓不少粉絲相當擔心他的病況，直到1月28日才再度曬出一張人在國外旅遊的全身照，慶祝自己38歲的生日。

而與他相識多年的女星好友阿梅娜芘妮（Mo），在日前出席活動時代他出面回應病況，她透露Om在去年就被診斷出罹癌，在心肌位置長了一顆10公分的大腫瘤，甚至還擴散到肺部，出現2個可疑的白點，之後他便積極接受治療，除了已陸續接受了5~6次的化療外，1月31日時也接受了一項大手術，之後會再持續觀察肺部的狀況，請外界為他多鼓勵及打氣。而先前曾瘋傳Om是因肺癌入院，Mo則否認此事不是事實。

電視台隨後也在2月1日於臉書上發文，證實Om已在1月31日接受切除腫瘤的手術，過程一切順利，他目前意識相當清楚也能夠自主呼吸，但實際的病況等他身體狀況更加穩定後會再對外說明，也感謝大眾對他的關心。