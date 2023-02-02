萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）曾在電影《死侍》中飾演賤嘴英雄，深受觀眾戲愛。先前，他曾自爆因為沒有告知老婆布蕾克萊芙(Blake Livel)就買下一支足球隊，導致老婆非常不高興，差點引爆婚姻危機，而如今布蕾克萊芙莉已經慢慢能接受他買下球隊決定，現在還能開玩笑嗆他：「最喜歡看到他看球賽各種焦慮表情！」

萊恩雷諾斯與布蕾克萊芙莉是著名的好萊塢神仙眷侶，兩人感情深厚，又喜歡互嗆對方，逗趣互動常常笑翻不少粉絲，而前陣子爆發「婚姻危機」起因是老公的衝動消費，早前萊恩雷諾斯在和朋友開玩笑時，無意間提到收購足球隊的想法，沒想到竟在去年真的和朋友一起花200萬英鎊（約新台幣7100萬元）買下英國足球隊「紅龍」Wrexham FC（雷克斯漢姆足球俱樂部）。 萊恩雷諾斯坦言當時老婆知道此事時反應「不太好」，兩人都為此事爭論，陷入僵局。

上周日萊恩雷諾斯在場邊替他買下的英國足球隊「紅龍」加油，只見當天他情緒起伏宛如雲霄飛車，時不時掩面、扶頭，露出焦慮的神情，殊不知在家看轉播的Blake Lively則是隔著螢幕，歡喜地看著老公的各種尷尬表情包，」更在動態中補充，「如果你沒有看到這場比賽，那就太可惜了，因為你會錯過我老公超尬的表情。」

萊恩雷諾斯老婆笑嗆他看球賽的反應。(圖/Blake Livel IG)

事實上，萊恩雷諾斯透露，老婆已經慢慢接受他買下足球隊的決定，「妻子現在比我更熱衷於這支足球隊！」因為布蕾克在看完比賽後，都會跟他討論當天賽事，甚至和他分享球隊未來的發展，讓萊恩非常感動欣慰，很感謝老婆能夠支持自己想做的事。