055型驅逐艦發射鷹擊-21高超音速反艦飛彈

解放軍首度正式展現先進反艦高超音速飛彈性能，而中方分析家說，在台海局勢高度緊張之際，這是在向美國發出警告。

據《南華早報》（South China Morning Post）2日報導，解放軍戰略支援部隊周一在微信公眾號上貼出的文章說，解放軍的鷹擊-21終端速率可達10馬赫，世上任何反飛彈武器系統都無法攔截，並能對敵艦發動致命打擊。

文中指出，鷹擊-21在去年11 月的珠海航展上首度正式亮相顯示，中方海軍已在近海防禦系統中建立更具摧毀力的作戰系統。而中方海軍公開的影片顯示，鷹擊-21從解放軍最大，也最先進的055型驅逐艦上發射。

3/5: PLA missile performance announcement read as warning to UShttps://t.co/w5SLwFu7H8 — South China Morning Post (@SCMPNews) February 1, 2023

此外，文中宣稱，這枚飛彈全程以6倍音速飛行，終端速率甚至達10馬赫，而這意味當它擊中目標時，秒速達3,400公尺。文中強調。在這樣的終端速率下，任何反飛彈武器系統都不可能攔截。縱使它在這恐怖的速度下直接擊中目標時沒有爆炸，也會對敵艦造成致命打擊。

文中並說，出口型鷹擊-21E去年在中國航展裡首度亮相顯示，自製的鷹擊-21已不再是中方海軍最先進的艦載高超音速飛彈，更先進的艦載高超音速飛彈很可能已經出現。