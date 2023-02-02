永和大陳單元6公辦更新案實施者漢皇公司，昨晚舉辦自辦公聽會，說明更新後的建築規畫、財務分配等內容，本案預計今年上半年將進行都市更新審議，未來單元6預計會更新為3棟超過30層樓的大樓，且留設開放人行空間，並設置幼兒園及社會住宅，以提供在地居民更好生活品質。

公聽會昨晚在永和永平高中舉辦，超過百名住戶、地主與地方人士到場，本次公聽會主要向住戶、地主說明，將來預計的容積申請獎勵值以及開放空間位置的先期規畫；公聽會中也說明包括選配條件、抽籤作業、拆遷補償安置等項目。

新北都市更新處表示，公聽會中提及住戶、地主未來將依據自身條件選擇可選的戶數與房型以及可選的車位；另外也會依據各住戶、地主原更新前的狀況，提供安置的租金補償。公聽會結束後，今日起至3月8日止展開選配作業。

都更處說，住戶、地主進行選配作業時，可選擇自己想要的戶數、房型與車位，若有重複者將再進行抽籤，等待所有住戶、地主確定後，就會送至都更處進行更新審議階段，審查過程也會有公聽會、聽證，審竣後就能發佈實施，進入工程階段。

都更處長張壽文指出，漢皇公司成為實施者後，即積極整合，並在永和區文化路212號1樓成立駐地工作站「良陳．美寓製造所」，加強民眾溝通取得共識。本案今日起開始選配作業，民眾有問題也可就近詢問。

漢皇公司也表示，本案規畫及整合期程都比預定進度大幅提前，除了感謝新北市府協助外，更重要的是居民對於實施者的信賴，在互信、公開、透明的基礎之下，讓都更不再只是遙不可及的終點，而是打造幸福家園的起點。