前基隆市長、內政部長林右昌日前指出，3年來疫情讓貧富差距變大，讓社會相對剝奪感變大，他認為這是民進黨去年底敗選的真正原因。對此，前立委林濁水並不全然認同，他向林右昌一連拋出4個問題，並酸道「神奇的『真正原因』」。

林右昌1月底在臉書表示，過去幾年有許多中、小、微型企業行號因疫情損失慘重，「這些小企業主有很多都是民進黨長年的支持者，這些年輕朋友很多過去也都投給了小英總統！」林右昌認為，3年的疫情讓貧富差距變大，讓社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓所有不滿的問題都被放大，並坦言這才是民進黨去年底敗選最重要的政經與社會因素。

對此，林濁水今（2）日在臉書指出，沒有人會質疑民眾相對剝奪感是敗選原因，但他認為這並非「真正原因」，並質疑難道論文門、黑金、抗中保台變成迴力鏢等都不是「真正原因」？各家民調發現民眾對論文門強烈反感都是假反感？民眾認為總統對中國軍演太軟弱也是假民意？和漂亮經濟數據相伴的就業機會增加，外銷暢旺產業加薪得到好處的人又都不出來投票？

林濁水也表示，相對剝奪感是任何資本主義社會都不可能不存在的現象，因此沒有一個先進民主國家沒左翼或中間偏左政黨存在。