據美國之音報導，美國當地時間周四(2月2日)在所羅門群島開啟大使館，這是華盛頓抗衡北京滲透太平洋的最新舉措。大使館的初始規模很小，只有一名代辦、幾名美國國務院工作人員和少數當地僱員。

美國此前在所羅門群島的大使館運作了5年，於1993年關閉，那是冷戰結束後美國全球外交職位減少的一部分。但中國在該地區的大膽舉措促使美國尋求通過多種方式加強參與，例如捐贈新冠疫苗，重新向幾個島國派遣和平隊志願者，以及投資林業和旅遊項目。

美國駐所羅門群島大使館開館之際，斐濟新任領導人西蒂維尼·拉布卡(Sitiveni Rabuka)總理似乎正在重新評估該國與中國交往的某些方面。拉布卡上周告訴《斐濟時報》(The Fiji Times)，他計畫終止與中國間的警察培訓和交流協議。

美國國務院去年初通知國會議員，中國在該地區日益增長的影響力使得重新開設所羅門群島大使館成為當務之急。在那之後，所羅門群島與中國簽署了一項安全協定，引發了對中國在該地區加強軍力的擔憂。作為回應，美國派遣了幾個高級別代表團。

2019年，所羅門群島與台灣斷交，轉而與北京建交，這一舉動威脅到了所羅門群島與美國自二戰以來的密切關係。

美聯社引述一份美國國務院去年12月23日給國會的通知說：「我們看到這種紐帶的削弱，而中華人民共和國利用其慣用的奢侈承諾模式，以潛在的昂貴基礎設施貸款和潛在的危險債務水平等手段，積極尋求與所羅門群島的政治和商業精英接觸，」

一位要求匿名的美國國務院高級官員向媒體表示，美國對所羅門群島承諾繼續與澳洲和美國等傳統安全夥伴合作而感到鼓舞，但仍對所羅門群島與中國的安全協議的機密性感到關切，「中國在太平洋地區進行任何形式的軍事化都將引起極大關切。」

這位官員表示，美國尚未與斐濟新領導層進行深入對話，因此現在判斷警務協議的新動向是否表明斐濟改變了對中國的態度還為時過早。