性感網紅「蘋蘋澎澎」王正蘋，擁有甜美臉蛋與H級傲人魔鬼身材，加上台師大研究所高材生頭銜，被封為「台師大女神」，昨(1日)在社群網站PO將出席電玩展的cosplay裝扮，傲人車頭燈成為關注焦點，讓所有人看了大噴鼻血。

王正蘋日前發文透露「第一次cos服裝是量身訂做的，從選角、材質選擇、細節討論、二修都有參與到，好快樂啊～～ 製作老師真的太強了，衣服很猛吧？」而公開的半成品照中，只見胸口深U開到肚臍，兩邊腿根還挖了大洞，火辣程度讓她在試裝時忍不住驚呼：「量身訂做活動cos服也太猛了吧，看得我都有點害羞，感謝製作老師」。

王正蘋昨(1日)公開電玩展的cosplay完整裝扮，接著向粉絲喊話：「蘋仔這四天都是這個造型，是神魔女將cos組喔，歡迎來抓人」，接著對著鏡頭擺出撩人姿勢，挑逗神情加上頻頻放電的雙眼，讓所有人充滿無限遐想，此外，胸口深U剪裁露出半截車頭燈及深邃事業線，養眼畫面吸引上千人按讚朝聖。

對此，網友紛紛留言：「完全認不出來是你耶(誇獎)」、「傳說的薇拉點新造型」、「那麼辣，很不一樣的妝容跟氣質，第一眼認不出來是誰，大突破」、「害我想回鍋神魔了」、「太艷了……（鼻血爆發而亡」、「超美的明天見」、「好酷的造型」、「你跟黑嘉嘉兩位讓我很想回鍋欸」。