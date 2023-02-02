「金融科技能力認證」是金管會為金融業創建科技人才庫，及發展金融科技發展路徑圖的重要措施。此項認證不同於過往單純受訓就可取得認證的方式，考照人員須具備基礎科技、金融及程式能力，並經過4~8週的金融科技理論介紹、小組實務討論及實際上機演練等的專業培訓，以儲備更符合商業分析、使用者介面體驗設計、數位行銷、商品設計、人工智慧等實務所需的數位技能，再通過能力檢測考試，始可取得合格認證。在如此嚴謹的認證標準下，通過金融科技認證的從業人員，更能代表金融科技專業的能力。

合庫銀行在推動數位轉型的路線中，除了提升軟硬體設備、厚植數位金融團隊技能之外，更將數位轉型視為企業組織文化，透過數位發展委員會全體動員，選派各部門從事數位發展之同仁，共同參與首屆「金融科技能力認證」考訓課程，不但補助培訓、考照費用，更會獎勵考取同仁，透過行員取得認證，也為各部門培植數位金融人力，持續執行數位發展委員會的各項專案，以挹注數位轉型能量。

合作金庫銀行表示，108年11月起合庫銀行率公股先河打造CoLAB創新實驗室，積極提升數位轉型能力，在本國法人專利申請百大排行，連續4年上榜且名次逐年躍進，107年92名、108年71名、109年37名、110年18名，未來仍會持續注重培養數位金融團隊能力，攜手各種專業機構規劃數位金融力的課程，培訓全體同仁，使現有銀行實務經驗人才進行工作技能轉型，增加潛力人才成為實務應用的即戰力，更能貼近實務數位轉型，加速建立合作金庫銀行的金融科技人才庫。