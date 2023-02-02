54歲的油罐車陳姓司機，農曆春節前夕突發致命急重症「主動脈剝離」，緊急被送往光田醫院大甲院區救治！光田醫院指出，經進行「開胸手術」以人工血管替換受傷的主動脈，團隊歷經12小時手術搶救成功，四天後轉出加護病房。陳男得知自己在鬼門關前被醫師救回一命，慶幸過個年彷彿重生般。

陳姓司機術後復原情況良好。（光田醫院提供）

光田醫院說，陳姓司機負責大型油罐車駕駛至各加油站分填，深知工作屬於高危險性，自己又是家中唯一經濟來源，平常很注重健康，長年來不菸不酒，維持規律的生活作息，固定接受身體健康檢查，唯有些微血壓偏高的狀況病發前毫無前兆。

陳姓司機回憶事發當天，僅記得昏倒前自己正在通霄加油站內，進行油料裝填作業完畢準備交班，突然感到一陣劇烈胸痛，再來就如同記憶斷片，醒來後才知道被加油站站長及時送往光田大甲院區開刀搶救。他感嘆地說，真的好險是在作業完畢後才倒下，如果是在油罐車行進中病發後果不堪設想。

陳姓司機感嘆如獲新生，很感謝光田楊智鈞醫師救回一命。（光田醫院提供）

光田心臟血管外科主任楊智鈞說，春節小年夜前一天陳姓司機緊急被送到醫院，依病況立即判別為「A型主動脈剝離」需馬上進行「開胸手術」；所幸把握住救援時間，歷經12小時手術順利；四天後轉出加護病房，在一般病房接受觀察時，他已能談笑風生，接下來再搭配回診復健。

楊智鈞指出，主動脈剝離好發於50到65歲間，因動脈硬化，內壁變得比較脆弱，若又在某一瞬間動脈壓力失衡就易會有撕開、剝離的症狀發生。主動脈剝離跟癌症不一樣，沒辦法「早期發現、早期治療」，病發多是瞬間而突然，僅有少部份患者可以用電腦斷層追蹤檢查。

楊智鈞強調，值得一提是，年輕人亦可能發生主動脈剝離。現在民眾多有健身的概念，請一定要記得做重訓或搬提重物時，避免「閉氣用力」；深吸一口氣然後憋氣用力的動作是非常危險；很有可能引起大動脈受傷，用力時要吐氣、減緩胸腔壓力，才能真正達到運動以保持健康的效果。