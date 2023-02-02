在兔年開工的第1週，大安區公所即延續新春節慶氛圍，與公私協力夥伴們共同於112 年2月2日(星期四)上午10時假大安區行政中心大禮堂舉辦「2023大安傳愛關懷獨居長者暨居家防災宣導活動」，邀請區內弱勢獨居長輩們歡聚，除了由區公所同仁擔任一日孫子陪伴接待，還有一群熱心的新移民朋友們也投入工作夥伴的行列，令參加的長輩們備感溫馨。

再過幾天就是元宵節，一般也俗稱為「小過年」，是各地張燈結綵的熱鬧日子，因此今年活動便以歡慶元宵為主軸，使大安區內低收入戶獨居長者們能在元宵節前感受喜氣熱絡氣氛，透過愉快團聚的經驗帶來幸福感。「大安傳愛關懷活動」舉辦至今已邁入第15屆，自民國97年起，臺北市大安區公所即與台北安和扶輪社與攜手合作，本次活動由安和扶輪社高銘頂社長率社友們共襄盛舉，除了貼心問候長者們生活狀況，亦致贈關懷禮金提供實質上的幫助。

大安區里長也前來與區內長者拜年賀新春。(戴志揚翻攝)

臺北市大安區區長林明寬表示，大安傳愛關懷活動是整合了公私部門資源而推出的區級特色服務，滿足獨居長者期待一起熱鬧過節的心情。(戴志揚翻攝)

「大家來猜燈謎囉～」參加活動多次的張奶奶開心表示已經是第3次來到活動現場，每次參與都能感受到大安區公所的用心，像是今年還特別設計了應景好玩的元宵猜燈謎遊戲，彷彿回到兒時趣味時光，題目別具巧思結合居家防災知識，既有趣又可以得到實用的小獎品，而且區公所還備有關懷餐盒與壽桃、紅豆湯等可以帶回家，縱然是濕涼天氣心裡卻暖呼呼的，十分期待明年繼續加。

安和扶輪社高銘頂社長率社友們共襄盛舉，除了貼心問候長者們生活狀況，亦致贈關懷禮金提供實質上的幫助。(戴志揚翻攝)

活動中也特別由柳柳老師帶領的「柳柳舞團」演出精采新移民舞蹈，柳柳舞團是一個風格活潑多樣的新移民舞蹈團體，透過美感與動感兼具的舞步向長們者拜晚年，帶動全場的熱情，此外，現場可以看到新移民志工夥伴們身著節慶特色服飾，喜慶儀式感十足。新移民們在融入臺灣生活後，行有餘力希望回饋社會，透過大安區新移民電腦班以及大安區新心相連社群連結起一條善美的線，共同參與本次活動服務關懷獨居長者，透過與長者間的交流，增加彼此了解，促進文化友善共融，為銀髮關懷注入一道「新」暖流。

「柳柳舞團」演出精采新移民舞蹈。(戴志揚翻攝)

臺北市大安區區長林明寬表示，大安傳愛關懷活動是整合了公私部門資源而推出的區級特色服務，滿足獨居長者期待一起熱鬧過節的心情，特別感謝台北安和扶輪社以及民政局回饋金管理委員會、大安戶政事務所、大安區健康服務中心、大安社會福利服務中心、台灣電力公司台北市區營業處等協力單位的支援，也感謝新移民朋友們所傳遞的正能量。每位長者的歡笑將化作讓傳愛活動延續下去的動力，大安區公所將積極為弱勢長輩們提供安心樂活服務，持續推動建構公、私及第三部門合作的在地關懷網絡。