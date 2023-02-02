不少人在農曆新年後轉職，桃園一名男網友表示，昨下午發現某間全聯門口貼徵人海報，正職月薪高達28萬，他將其PO上網，引發逾3千名網友關注，不少人笑說，「這薪水我可以跪著結帳」，更有人驚訝「全聯月薪那麼高了喔？比台積電吸引人」。

原PO昨（1）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，下午到全聯超市大有門市採買，發現門口一張徵人海報，徵招正職人員和兼職人員，薪資分別為月薪28萬1000元及時薪181元，正職月薪28萬讓他眼睛為之一亮，「這樣的薪水，我願意辛苦的服務客戶。」

圖文吸引超過3千名網友討論，「這薪水我可以跪著結帳」、「不要說支援收銀，支援輸銀都可以」、「全聯月薪那麼高了喔？比台積電吸引人，28萬一個月」、「28萬好棒！我願意」、「我願意為全聯賣命」、「年薪百萬不是夢想，立刻加入」、「我不貪心，我可以領8萬就好，還有缺人嗎？」、「年後跳槽了」。

但也有人認為是門市人員多打一個0，「打錯吧！多一個0」、「薪水都貼錯，這主管我害怕」、「這個數學不好欸」。實際上徵才網站查詢發現，該門市正職人員的工作待遇為月薪2萬6400元至2萬9000元，需輪早晚班，每個班別至少上8小時，平均月休8天。